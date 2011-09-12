Во Франции произошел взрыв на АЭС: есть жертвы и пострадавшие

Во Франции сегодня взрыв реактора произошел на АЭС "Маркуль" в департаменте Гар на юге страны. Как передает французский телеканал "Франс 3 - Лангедок-Руссильон", в результате взрыва, по предварительным данным, погиб один человек. Пострадали трое.

По свидетельству спасателей, работающих на месте происшествия, существует опасность выброса радиации.

Также по оценкам экспертов, существует риск утечки радиации. Обстоятельства аварии на АЭС "Маркуль" уточняются, передает РИА Новости.



Маркуль - один из центров атомной промышленности Франции. АЭС расположена в департаменте Гар на юге страны, в долине реки Роны. АЭС управляется Комиссариатом по атомной энергии и компанией Areva.