В Бразилии на конкурсе «Мисс вселенная» выберут самую красивую девушку планеты

В бразильском городе Сан-Паулу идут последние приготовления к конкурсу красоты. Сегодня вечером выберут самую красивую девушку на планете. В финале юбилейного, 60-го конкурса «Мисс Вселенная» назовут красавицу нашей планеты.

На звание «Мисс Вселенная» претендуют 89 участниц. От России за звание главной красавицы Вселенной будет бороться уроженка Новосибирска Наталья Гантимурова. Гантимурова для своих поклонников ведет в Интернете блог, в котором в подробностях описывает свои впечатления: «...Я представить не могла, что в Бразилии может быть настолько холодно! 12 градусов! Все местные жители ходят в теплых куртках и шарахаются от полураздетых красоток». «Это такой особенный мир женщин. Здесь никто не пытается кого-то принизить, здесь каждая пытается быть лучшей: ярче одеться, ярче накраситься, громче крикнуть, встать в первый ряд для групповой фотографии и как-то выделиться. Это такая холодная, тихая и безумно прекрасная война. Мы все по-разному воспитаны, все выросли с разными ценностями, но сейчас всех объединяет и одновременно разделяет одно - желание победить», пишет Наталья в блоге.

Судьи определились со своими предпочтениями 8 сентября и выбрали 15 финалисток. Но их имена станут известны только сегодня. Ещё одна, 16-ая участница финала, будет выбрана по результатам зрительского голосования в Интернете.