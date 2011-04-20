//В мире

20 апреля 2011, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае ученые нашли гигантского ископаемого паука - размах ног существа составляет 15 сантиметров. Возраст находки ученых - около 165 миллионов лет. Ее относят к середине юрского периода. До сих пор самые старые останки пауков этого рода датировались возрастом 35 миллионов лет. Ученые полагают, что этот найденный вид появился, когда на Земле существовал суперконтинент Пангея, передает "Лента.ру".