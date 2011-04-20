Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Китае ученые нашли гигантского ископаемого паука

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае ученые нашли гигантского ископаемого паука - размах ног существа составляет 15 сантиметров.  Возраст находки ученых - около 165 миллионов лет. Ее относят к середине юрского периода. До сих пор самые старые останки пауков этого рода датировались возрастом 35 миллионов лет. Ученые полагают, что этот найденный вид появился, когда на Земле существовал суперконтинент Пангея, передает "Лента.ру".

ЕЛ

//картина дня

В мире

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Крымский полуостров может быть возвращен в состав Украины только в одном случае. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил российский военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик от зачистки после возвращения данных территорий в состав украинского государства.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.