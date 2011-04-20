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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В американском штате Техас ребенок устроил стрельбу в детсаду

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

В США в штате Техас  шестилетний  воспитанник детского сада в городе Хьюстон принес с собой пистолет.  Пистолет упал на пол, когда дети находились в буфете, и произошел выстрел - оружие оказалось заряженным.

В результате инцидента пострадали трое детей.

Ранения ног получили сам мальчик, который пришел в детсад с пистолетом, еще один шестилетний мальчик и пятилетняя девочка. Дети госпитализированы. Ранения угрозу для их жизни не представляют.

Полиция выясняет, где ребенок раздобыл оружие.  Если пистолет принадлежит родителям мальчика, то их могут привлечь к уголовной ответственности.

ИЧ

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