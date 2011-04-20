В Японии четвертое за сутки землетрясение произошло в районе Токио

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20 апреля 2011, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Токио. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Национальное метеорологическое управление о угрозу цунами не объявляло. С начала этих суток, это уже четвертое землетрясение магнитудой свыше 4 на тихоокеанском побережье острова Хонсю.

Подземные толчки были зафиксированы на территории префектур Тиба, Канагава, Сидзуока, Ибараки, Гумма, Сайтама, Яманаси, Нагано, во всех районах Токио и его пригородах. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к югу от полуострова Босо. Очаг залегал на глубине около 100 километров.