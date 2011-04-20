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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Японии четвертое за сутки землетрясение произошло в районе Токио

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Токио. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Национальное метеорологическое управление о угрозу цунами не объявляло.   С начала этих суток, это уже четвертое землетрясение магнитудой свыше 4 на тихоокеанском побережье острова Хонсю.

Подземные толчки были зафиксированы на территории префектур Тиба, Канагава, Сидзуока, Ибараки, Гумма, Сайтама, Яманаси, Нагано, во всех районах Токио и его пригородах. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к югу от полуострова Босо. Очаг залегал на глубине около 100 километров.

ИЧ

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