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20 апреля 2011, 07:32 [ «Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Лидер Национального фронта Марин Ле Пэн разослала письма префектам Франции в которых говорится об «ослаблении государства» и которые уверяют в том, что префектам нечего бояться с «прибытием во власть» ее партии.

"Государственными служащими, которые действительно заботятся о государственных интересах нет никаких оснований опасаться прихода к власти нашей парти (...) Напротив! Перспектива облегчения, которую я им предлагаю, мне видится соотвествующей этому моменту нашей истории... ", - добавила президент ультраправой партии.

Это шаг был оценен как «совершенно необычный» со стороны Президента Ассоциации Даниеля Капера, одновременно осуществляющего функции префекта региона Иль-де-Франс, который в своем ответе напомнил "что префекты осуществляют свои обязанности в соответствии с республиканской этикой, свободной от политических интересов и основанной на скрупулезном соблюдении своих обязательств, а также нейтралитете в рамках своих обязанностей".