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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Марин Ле Пэн разослала письма префектам

, 07:32 [ «Аргументы Недели», ]

Лидер Национального фронта Марин Ле Пэн разослала письма префектам Франции в которых говорится об «ослаблении государства» и которые уверяют в том, что префектам нечего бояться с «прибытием во власть» ее партии.

"Государственными служащими, которые действительно заботятся о государственных интересах нет никаких оснований опасаться прихода к власти нашей парти (...) Напротив! Перспектива  облегчения, которую я им предлагаю, мне видится соотвествующей этому моменту нашей истории... ", - добавила президент ультраправой партии.

  Это шаг был оценен как «совершенно необычный» со стороны Президента Ассоциации  Даниеля Капера, одновременно осуществляющего функции префекта региона Иль-де-Франс, который в своем ответе напомнил "что префекты осуществляют свои обязанности в соответствии с республиканской этикой, свободной от политических интересов и основанной на скрупулезном соблюдении своих обязательств, а также нейтралитете в рамках своих обязанностей".

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