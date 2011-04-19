Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Гражданина РФ подозревают в убийстве двух жительниц Нью-Йорка - также россиянок

, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция Нью-Йорка предполагает, что Николай Ракоши предположительно, гражданин России, убил двух женщин, Ларису и Татьяну Приходько, тела которых были найдены в воскресенье в их бруклинской квартире.

Тела двух женщин, 56-летней Татьяны Приходько и ее 28-летней дочери Ларисы, были обнаружены сотрудниками полиции в квартире старшей из них в воскресенье вечером, 17 апреля. На теле обеих убитых женщин сотрудники полиции зафиксировали множественные колото-резаные раны. На месте убийства нашли три окровавленных ножа.

Медицинская экспертиза установила, что мать и дочь Приходько были убиты в субботу. Насильственного проникновения в квартиру обнаружено не было, поэтому правоохранители заподозрили в убийстве сожителя Татьяны Николая Ракоши.

В день, когда предположительно произошло убийство, камеры видеонаблюдения в доме, где проживали обе жертвы, зафиксировали, как Ракоши выходил из дома с двумя чемоданами. На следующий день он вылетел из США в Россию. По данным властей, Ракоши в понедельник был уже в Москве.

ИЧ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

На YouTube-канале Народной милиции ДНР появилось видео под названием «Украинский БПЛА бомбит мирных жителей». На выложенных кадрах запечатлено, как беспилотник сбрасывает снаряд на гражданский автомобиль.

На YouTube-канале Народной милиции ДНР появилось видео под названием «Украинский БПЛА бомбит мирных жителей»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

//новости ан

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан