Гражданина РФ подозревают в убийстве двух жительниц Нью-Йорка - также россиянок

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19 апреля 2011, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция Нью-Йорка предполагает, что Николай Ракоши предположительно, гражданин России, убил двух женщин, Ларису и Татьяну Приходько, тела которых были найдены в воскресенье в их бруклинской квартире.

Тела двух женщин, 56-летней Татьяны Приходько и ее 28-летней дочери Ларисы, были обнаружены сотрудниками полиции в квартире старшей из них в воскресенье вечером, 17 апреля. На теле обеих убитых женщин сотрудники полиции зафиксировали множественные колото-резаные раны. На месте убийства нашли три окровавленных ножа.

Медицинская экспертиза установила, что мать и дочь Приходько были убиты в субботу. Насильственного проникновения в квартиру обнаружено не было, поэтому правоохранители заподозрили в убийстве сожителя Татьяны Николая Ракоши.

В день, когда предположительно произошло убийство, камеры видеонаблюдения в доме, где проживали обе жертвы, зафиксировали, как Ракоши выходил из дома с двумя чемоданами. На следующий день он вылетел из США в Россию. По данным властей, Ракоши в понедельник был уже в Москве.