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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Серийный убийца Чарльз Мэнсон предрекает человечеству гибель

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Один из самых кровавых маньяков столетия Чарльз Мэнсон дал интервью журналу Vanity Fair, в котором обещал человечеству скорую гибель, а президента США Обаму назвал "не слишком умным человеком".

По мнению создателя кровавой секты, Обама "не слишком умный человек, если с судить по его поступкам. Финансисты с ним играют". 76-летниц Мэнсон считает серьезной проблемой глобальное потепление и предрекает гибель человечеству, если ситуация не изменится.

"Автомобили и некачественное топливо уничтожают атмосферу, дышать нам нечем, воздух отравлен. Если мы не вернём на планету деревья, которые мы безжалостно вырубаем, мы умрём сами", - заключил Мэнсон.

Чарльзу Мэнсону уже неоднократно отказывали в освобождении, в следующем году ожидается слушание по его очередному прошению о помиловании.

ГИ

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