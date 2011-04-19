Серийный убийца Чарльз Мэнсон предрекает человечеству гибель

//В мире

19 апреля 2011, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Один из самых кровавых маньяков столетия Чарльз Мэнсон дал интервью журналу Vanity Fair, в котором обещал человечеству скорую гибель, а президента США Обаму назвал "не слишком умным человеком".



По мнению создателя кровавой секты, Обама "не слишком умный человек, если с судить по его поступкам. Финансисты с ним играют". 76-летниц Мэнсон считает серьезной проблемой глобальное потепление и предрекает гибель человечеству, если ситуация не изменится.



"Автомобили и некачественное топливо уничтожают атмосферу, дышать нам нечем, воздух отравлен. Если мы не вернём на планету деревья, которые мы безжалостно вырубаем, мы умрём сами", - заключил Мэнсон.



Чарльзу Мэнсону уже неоднократно отказывали в освобождении, в следующем году ожидается слушание по его очередному прошению о помиловании.