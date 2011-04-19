Премьер Литвы: В 50 км от Вильнюса может быть построена потенциальная угроза

//В мире

19 апреля 2011, 19:05 [ «Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

В 50-ти километрах от Вильнюса может быть построена потенциальная угроза, заявил Премьер-Министр Литвы Андрюс Кубилюс, выступая 19 апреля в Киеве на Саммите по вопросам безопасного и инновационного использования атомной энергии.

Данное заявление было сделано в контексте разговора о перспективах строительства Белорусской АЭС в Остовецком районе Гродненской области

"Мы должны рассматривать все возможные сценарии, чтобы избежать худшего",- продолжал разговор о беплорусской АЭС Андрюс Кубилюс."Если страна решается на энергетический пропект подобного рода, надо обсудить с соседями по региону.

Мы сами очень серьезно относимся к подобным вещам, мы сверяемся с

положениями соответсвующих конвенций и всегда наш объект проходит оценку

специалистов МАГАТЭ",- добавил он.

Андрюс Кубилюс также заявил о том, что поскольку ядерные катастрофы не

знаю границ, то и требования должны для всех быть едиными.



Примечательно, что аккурат после своего выступления литовский

Премьер-Министр покинул зал, что вызвало недовольство заместителя

Председателя Правительства