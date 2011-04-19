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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Премьер Литвы: В 50 км от Вильнюса может быть построена потенциальная угроза

, 19:05 [ «Аргументы Недели», ]

В 50-ти километрах от Вильнюса может быть построена потенциальная угроза, заявил Премьер-Министр Литвы Андрюс Кубилюс, выступая 19 апреля в Киеве на Саммите по вопросам безопасного и инновационного использования атомной энергии.

Данное заявление было сделано в контексте разговора о перспективах строительства Белорусской АЭС в Остовецком районе Гродненской области

"Мы должны рассматривать все возможные сценарии, чтобы избежать худшего",- продолжал разговор о беплорусской АЭС Андрюс Кубилюс."Если страна решается на энергетический пропект подобного рода, надо обсудить с соседями по региону.

Мы сами очень серьезно относимся к подобным вещам, мы сверяемся с
положениями соответсвующих конвенций и всегда наш объект проходит оценку
специалистов МАГАТЭ",- добавил он.
 Андрюс Кубилюс также заявил о том, что поскольку ядерные катастрофы не
знаю границ, то и требования должны для всех быть едиными.

Примечательно, что аккурат после своего выступления литовский
Премьер-Министр покинул зал, что вызвало недовольство заместителя
Председателя Правительства

//картина дня

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