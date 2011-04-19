В настоящее время Казахстан продолжает развивать свою атомную промышленность, однако подходит к вопросам ее развития весьма взвешенно, заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 19 апреля в Киеве по вопросам безопасного и инновационного использования атомной энергии.
В контексте данного разговора Нурсултан Назарбаев, в частности, заявил,
что сегодня Казахстан занимает первое место в мире по добыче урановой
руды, что у его страны есть значительный практический и
научно-исследовательский опыт, как в эксплуатации реакторов, так и в
наработках в области экспериментальной ядерной физики.
"Продолжая развивать свою атомную промышленность, мы планируем построить
вертикально-интегрированную компанию ядерно-топливного цикла – от добычи
урана до изготовления ядерного топлива",- отметил Президент Казахстана.
"Одновременно создаем эффективную государственную систему обеспечения
безопасности при использовании атомной энергии и противодействия
незаконному обороту радиоактивных материалов.
Все ядерные объекты нашей страны находятся под полноохватными гарантиями
МАГАТЭ",- добавил он.
Нурсултан Назарбаев также рассказал о том, что в его стране наработан
большой опыт в обеспечении геолого-геофизической безопасности объектов
атомной энергетики.
Казахстан готов расширить вклад в укрепление режима нераспространения в
контексте идеи о создании под эгидой МАГАТЭ Международного банка
низкообогащенного урана.
"Мы убеждены, что атомная энергетика может стать органичной частью
инновационно-индустриального развития всего мирового сообщества.
Но для этого ядерные технологии должны выйти на качественно новый
уровень, соответствующий духу и потребностям XXI века",- также отметил
Президент Казахстана.