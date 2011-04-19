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19 апреля 2011, 18:03 [ «Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

В настоящее время Казахстан продолжает развивать свою атомную промышленность, однако подходит к вопросам ее развития весьма взвешенно, заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 19 апреля в Киеве по вопросам безопасного и инновационного использования атомной энергии.

В контексте данного разговора Нурсултан Назарбаев, в частности, заявил,

что сегодня Казахстан занимает первое место в мире по добыче урановой

руды, что у его страны есть значительный практический и

научно-исследовательский опыт, как в эксплуатации реакторов, так и в

наработках в области экспериментальной ядерной физики.

"Продолжая развивать свою атомную промышленность, мы планируем построить

вертикально-интегрированную компанию ядерно-топливного цикла – от добычи

урана до изготовления ядерного топлива",- отметил Президент Казахстана.

"Одновременно создаем эффективную государственную систему обеспечения

безопасности при использовании атомной энергии и противодействия

незаконному обороту радиоактивных материалов.

Все ядерные объекты нашей страны находятся под полноохватными гарантиями

МАГАТЭ",- добавил он.

Нурсултан Назарбаев также рассказал о том, что в его стране наработан

большой опыт в обеспечении геолого-геофизической безопасности объектов

атомной энергетики.

Казахстан готов расширить вклад в укрепление режима нераспространения в

контексте идеи о создании под эгидой МАГАТЭ Международного банка

низкообогащенного урана.

"Мы убеждены, что атомная энергетика может стать органичной частью

инновационно-индустриального развития всего мирового сообщества.

Но для этого ядерные технологии должны выйти на качественно новый

уровень, соответствующий духу и потребностям XXI века",- также отметил

Президент Казахстана.