В США в Колорадо обнаружен обломок российско-украинской ракеты

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19 апреля 2011, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

В США на северо-западе штата Колорадо обнаружен обломок российско-украинской ракеты - бак системы наддува от ракеты-носителя "Зенит-3SLБ", запущенной с казахстанского космодрома Байконур в январе месяце.

Шериф из округа Моффат 22 марта сообщил о своей находке службе NASA по контролю за космическим пространством. Он доложил, что нашел металлическую сферу диаметром приблизительно 30 дюймов.

Американские специалисты по маркировке пришли к выводу, что бак принадлежит российско-украинскому ракета-носителю "Зенит". Российско-украинская ракета-носитель "Зенит-3SLБ" производства КБ "Южное" с метеорологическим космическим аппаратом "Электро-Л" была запущена с Байконура 20 января 2011 года, сообщает Интерфакс.



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