Ирак готов закупать на Украине квашеные огурцы в неограниченном количестве

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19 апреля 2011, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Хмельницкая область Украины может стать поставщиком квашеных огурцов в Ирак: арабская страна готова закупать их в "неограниченном количестве". Власти одновременно обрадованы и озадачены предстоящей сделкой.



"Арабская страна вышла с предложениями к нам относительно закупки квашеных огурцов в неограниченном количестве. В Ираке поллитровая банка этого продукта стоит 5 долларов. И они готовы сейчас провести расчеты", – сказал заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации по финансово-экономическим вопросам и инвестиционной политике Леонид Гураль.



Гураль выразил обеспокоенность тем, что Хмельницкая область "утратила возможность производства квашеных огурцов", сообщает УНИАН.



"К сожалению, мы утратили эту переработку, которая является самой простой. Хотя параллельно сейчас ведем переговоры о возобновлении производства квашеных огурцов на базе Дунаевецкого консервного завода. Туда нужно вложить достаточно большие инвестиции, чтобы сделать специальные ямы для закваски", – рассказал он.