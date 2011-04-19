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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

"Дело Канта" становится частью пьесы Софокла

, 06:56 [ «Аргументы Недели», ]

Режиссер-постановщик Важди Муавад в понедельник заявил, что трилогия Софокла, которая будет представлена в Монреале и Оттаве, в конечном итоге пройдет в отсутствие экс-солиста «Нуар Дэзир» Бертран Канта, осужденного за убийство своей подруги Мари Трентиньян в 2003 году.

Причиной тому не только юридические нормы Канады, но и волна протеста, прокатившаяся в стране."Мы будем играть, как запланировано, в назначенные сроки в TNM и в Оттаве", сказал Важди Муавад,  повторив , что был шокирован вместе с другими людьми, задействованными в спектакле, реакцией ряда политических лидеров против прибытия Канта. Так депутат Жозе Вернер заявил, что если бы его партия сохранила власть, он не позволил бы музыканту въехать в Канаду.

Бывший солист рок-группы «Нуар Дэзир», который должен был  также выступить в спектакле  по пьесе  Софокла на сцене  Авиньонского фестиваля, в ответ на реакцию   отца своей подруги, актера Жан-Луи Трентиньяна, уже принял решение не участвовать в этом мероприятии.

В отличие от  Франции и Канады театр Намюр, в Бельгии, подтвердил его участие в этом же спектакле в начале 2012 года.

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