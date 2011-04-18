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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

На первый и третий реактор «Фукусимы-1» радиация не пускает ликвидаторов

, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото робота агентства Рейтерс
фото робота агентства Рейтерс

Роботы замеряли в понедельник уровень радиации на поврежденной в результате землетрясения атомной электростанции «Фукусима-1».

Замеры показали, что радиационная обстановка вблизи первого и третьего реакторов не допускает присутствия человека.

Соответственно, отладка и запуск систем охлаждения реакторов откладывается, сообщает радио Свобода.

Оператор аварийной электростанции, компания TEPCO представила вчера девятимесячный план восстановительных работ, который включает сооружение новых систем охлаждения. Таким образом, компания впервые признала, что работы по запуску существующих систем не увенчались успехом.

ЕГ

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