Россия будет платить пенсии израильтянам, уехавшим из СССР

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18 апреля 2011, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

Российское правительство приняло принципиальное решение о начале выплат трудовых пенсий лицам, уехавшим из России в Израиль до 1993 года.

Официальное согласие передал министру абсорбции Софе Ландвер посол России Петр Стегний.

Теперь очередь за израильской стороной, пишет газета Haaretz, России надо получить большое количество данных, чтобы соглашение обрело законный статус.

«Этот шаг свидетельствует об изменении позиции России по этому вопросу, которая основывалась на заявлении, что иммигранты, отказавшиеся от советского гражданства, также лишаются права на получение пенсии», - отмечают авторы статьи.

Это решение коснется 100 тысяч израильтян, которые смогут получить добавку к пенсии в 120-250 долларов в месяц.