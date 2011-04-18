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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

18 пострадавших от взрыва в минском метро находятся в тяжелом состоянии

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Из клиник белорусской столицы в понедельник выписаны 12 пострадавших в результате теракта 11 апреля в минском метрополитене в стационаре остаются 133 человека.

Из них в тяжелом состоянии - 18, средней степени тяжести - 18, легкой степени тяжести - 97", сообщает Минздрав республики.

«Для полноценного динамического наблюдения за пострадавшими в ночное время в больницах усилены бригады дежурных врачей. Во всех лечебных учреждениях имеется достаточный запас перевязочного материала и медикаментов, донорской крови», - цитирует медиков РИА Новости.

Вечером 11 апреля, в час пик, на станции метро «Октябрьская» произошел взрыв. Погибли 13 человек, более 190 пострадали. Генпрокуратура Белоруссии квалифицировала произошедшее как теракт. Власти Белоруссии сообщили, что по делу о теракте в метро задержаны пять человек. Следователи уверены, что один из них является исполнителем теракта. Обвинение задержанным Генпрокуратура обещает предъявить в субботу, 23 апреля.

ЕГ

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