Украина получит еще 110 миллионов евро на строительство саркофага в Чернобыле

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18 апреля 2011, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Европейская комиссия намерена выделить Украине на строительство нового саркофага над разрушенным 25 лет назад четвертым реактором Чернобыльской атомной станции и другие чернобыльские проекты 110 миллионов евро ($157 миллионов), сообщил в понедельник президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем.

Во вторник в Киеве пройдет международная Чернобыльская донорская конференция и Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования атомной энергии. На них украинские власти ставят целью получить от стран-доноров 740 миллионов евро, необходимых на завершение строительства саркофага Чернобыльской АЭС, напоминает Reuters.

Украинские власти хотят получить у международного сообщества необходимые средства на достройку саркофага и другие проекты на Чернобыльской АЭС на общую сумму 1,373 миллиарда евро. Часть этих проектов финансируется из госбюджета Украины, за сбор средств доноров отвечает Европейский банк реконструкции и развития, а Евросоюз является основным донором.