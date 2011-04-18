Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Украина получит еще 110 миллионов евро на строительство саркофага в Чернобыле

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Европейская комиссия намерена выделить Украине на строительство нового саркофага над разрушенным 25 лет назад четвертым реактором Чернобыльской атомной станции и другие чернобыльские проекты 110 миллионов евро ($157 миллионов), сообщил в понедельник президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем.

Во вторник в Киеве пройдет международная Чернобыльская донорская конференция и Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования атомной энергии. На них украинские власти ставят целью получить от стран-доноров 740 миллионов евро, необходимых на завершение строительства саркофага Чернобыльской АЭС, напоминает Reuters.

Украинские власти хотят получить у международного сообщества необходимые средства на достройку саркофага и другие проекты на Чернобыльской АЭС на общую сумму 1,373 миллиарда евро. Часть этих проектов финансируется из госбюджета Украины, за сбор средств доноров отвечает Европейский банк реконструкции и развития, а Евросоюз является основным донором.

ЕГ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…