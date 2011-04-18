Тихий океан бушует: землетрясения в Японии и Новой Зеландии

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18 апреля 2011, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник на севере главного японского острова Хонсю. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Национальная геологическая служба США сообщает, что очаг залегал на глубине 25,7 километра в 36 километрах к западу от города Аомори.

В понедельник же недалеко от префектуры Фукусима произошло несколько подземных толчков магнитудой до 4,8. Сейсмическая активность у северо-восточного побережья острова Хонсю продолжается уже более месяца. По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами вплотную приблизилось к 13,9 тысячи человек.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к северо-западу от Новой Зеландии. По данным Геологической службы США, предупреждение об угрозе цунами не выпущено.

Очаг землетрясения находился на глубине 90,4 километра, толчок произошел в 13:03 по Гринвичу (17:03 по московскому времени). Эпицентр находится на расстоянии 910 километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона и в 527 километрах от города Гисборна на острове Северный Новозеландского архипелага.

В конце февраля разрушительное землетрясение почти полностью сравняло с землей центральную часть города Крайстчёрч на острове Северный в Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился в непосредственной близости от города. Более 240 человек погибли и пропали без вести в результате землетрясения. Экономический ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 15 миллиардов долларов. Премьер-министр Джон Ки назвал землетрясение "самым трагическим событием" в истории страны.