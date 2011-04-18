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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Молдавия перестает производить коньяк и шампанское

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Молдавия больше не может именовать произведенные в стране спиртные напитки «коньяком» или «шампанским», поскольку эти названия являются защищенными географическими указаниями.

Таков итог завершившихся переговоров Еврокомиссии с Молдавией.

Однако некоторые молдавские вина сами получат европейский знак защищенного географического указания, говорится в сообщении Еврокомиссии, распространенном в понедельник.

Защищенное географическое указание – это введенный в 1992 году европейский официальный знак происхождения и качества продукта. Молдавия – вторая страна после Грузии из соседних с Евросоюзом государств, заключившая такое соглашение.

ЕГ

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