Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Каддафи разрешил ООН приехать в Триполи с гуманитарной миссией

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Ливийские власти согласились на постоянное присутствие в Триполи сотрудников ООН для оказания гуманитарной помощи, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Сотни тысяч человек покинули Ливию за последние недели, и еще 330 тысяч стали беженцами внутри страны из-за военных действий, которые ведут мятежники с силами Муамара Каддафи.

Пан Ги Мун, находящийся сегодня в Венгрии, вновь призвал стороны к прекращению огня.

Пресс-служба ООН уточняет, что соглашение о направлении миссии помощи в ливийскую столицу было достигнуто во время визита накануне в Триполи заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос и спецпосланника в Ливии Аблелиллы Хатыба.

Аналогичная гуманитарная миссия уже действует в городе Бенгази на востоке Ливии, который контролируют повстанцы, добивающиеся смены режима Муамара Каддафи в Ливии.

На прошлой неделе Пан Ги Мун предупреждал, что, при худшем развитии событий, по меньшей мере 3,6 миллиона человек в Ливии потребуется гуманитарная помощь. ООН и другие международные организации запросили 310 миллионов долларов в фонд помощи ливийским гражданам, однако пока собрали только 41% от этой суммы, подтвердила пресс-служба.

В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муамара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия. Руководство кампанией в Ливии 31 марта полностью перешло к представителям командования НАТО. Целью операции Североатлантического альянса, получившей условное наименование "Объединенный защитник", является обеспечение эмбарго на поставки оружия, бесполетной зоны и мер по защите гражданского населения.

Вооруженные силы США объявили о прекращении своего непосредственного участия в военной операции, возложив обязанности по завершению миссии на Великобританию, Францию и других союзников по НАТО, напоминает РИА Новости.

ЕГ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…