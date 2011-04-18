Каддафи разрешил ООН приехать в Триполи с гуманитарной миссией

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18 апреля 2011, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Ливийские власти согласились на постоянное присутствие в Триполи сотрудников ООН для оказания гуманитарной помощи, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Сотни тысяч человек покинули Ливию за последние недели, и еще 330 тысяч стали беженцами внутри страны из-за военных действий, которые ведут мятежники с силами Муамара Каддафи.

Пан Ги Мун, находящийся сегодня в Венгрии, вновь призвал стороны к прекращению огня.

Пресс-служба ООН уточняет, что соглашение о направлении миссии помощи в ливийскую столицу было достигнуто во время визита накануне в Триполи заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос и спецпосланника в Ливии Аблелиллы Хатыба.

Аналогичная гуманитарная миссия уже действует в городе Бенгази на востоке Ливии, который контролируют повстанцы, добивающиеся смены режима Муамара Каддафи в Ливии.

На прошлой неделе Пан Ги Мун предупреждал, что, при худшем развитии событий, по меньшей мере 3,6 миллиона человек в Ливии потребуется гуманитарная помощь. ООН и другие международные организации запросили 310 миллионов долларов в фонд помощи ливийским гражданам, однако пока собрали только 41% от этой суммы, подтвердила пресс-служба.

В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муамара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия. Руководство кампанией в Ливии 31 марта полностью перешло к представителям командования НАТО. Целью операции Североатлантического альянса, получившей условное наименование "Объединенный защитник", является обеспечение эмбарго на поставки оружия, бесполетной зоны и мер по защите гражданского населения.

Вооруженные силы США объявили о прекращении своего непосредственного участия в военной операции, возложив обязанности по завершению миссии на Великобританию, Францию и других союзников по НАТО, напоминает РИА Новости.