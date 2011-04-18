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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Убытки минского метро от теракта составили около $1,3 млн

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Нанесенный минскому общественному транспорту из-за взрыва в метрополитене ущерб оценивается, по предварительным данным, в сумму около 4 млрд белорусских рублей (около $1,31 млн), сообщил в понедельник первый заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Васильев.

«Это расходы по восстановлению подвижного состава метро, а также станций подземки», - уточнил он.

Метрополитен получил убытки от простоя, поскольку первая линия не работала двое суток после теракта; из-за вывода на линию дополнительного количества автобусов, троллейбусов и трамваев (на маршруты из-за временного закрытия метро вышло около 150 единиц общественного транспорта).

Как отметил первый заместитель председателя Мингорисполкома, общая сумма ущерба от теракта будет определена позже, когда появятся данные об объеме финансовых средств, направленных на оказание материальной помощи пострадавшим, оплату больничных листов и реабилитацию жертв взрыва на станции «Октябрьская», передает БелТА.

ЕГ

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