Анонимный украинец будет жить в самой дорогой квартире Лондона

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18 апреля 2011, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Приобрести в Лондоне трехэтажный пентхаус с видом на Гайд-парк за рекордную для всей истории Британии сумму в 136 миллионов фунтов помогли украинские адвокаты клиенту, имя которого никто не знает.

Пентхауз состоит их двух квартир общей площадью 2,2 тыс. кв. метров, сообщает газета The Guardian.

Пентхаус, уточняет газета, куплен несколько лет тому, но только сейчас его официально зарегистрировали в Земельном реестре.

Цена купленной недвижимости не имеет аналогов. Например, на Манхеттене похожие апартаменты класса люкс с видом на Центральный парк стоят немного больше 50 миллионов долларов. А в Ланкашире за 136 миллионов фунтов можно купить полторы тысячи типовых домов.

Анонимный владелец пентхауса потратит еще 60 млн фунтов на меблировку. Его соседями станут казахстанский медный магнат Владимир Ким, премьер-министр Катара и ирландский строительный магнат Рей Грехан, пишет The Guardian.