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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Японии возобновили свою работу все заводы Концерна "Тойота"

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии возобновили свою работу все заводы концерна "Тойота" после почти 5-недельного перерыва из-за катастрофического землетрясения 11 марта, сообщили в столичном офисе автоконцерна.

Ранее о поэтапном возобновлении производства объявили и другие ведущие автомобилестроительные компании Японии. По предварительным подсчечтам, из-за остановки производства "Тойота", "Ниссан" и "Хонда" не смогли произвести, соответственно, 200 тыс, 55 тыс и 45 тыс машин.

Однако в компаниях уже предупредили, что выпуск комплектующих пока возобновляется не в полном объеме. Их недостаток уже привел к снижению объемов производства на японских автозаводах в Северной Америке, а также "Дженерал моторс", "Форд" и "Пежо Ситроен", передает ИТАР-ТАСС.

СБ

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