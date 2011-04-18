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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Более 100 смерчей обрушились на юг США, погибли 45 человек

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

Непогода бушует на восточном побережье США с четверга, 14 апреля, смерчи и грозовые дожди начались с территории штата Оклахома. Затем ураганы прошли Арканзас, Миссисипи, Алабаму, Северную Каролину и Вирджинию.

На территории Вирджинии из-за торнадо объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По последним сообщениям СМИ США, торнадо унес жизни 45 человек, десятки пострадавших и пропавших без вести Сильные порыва ветра срывали крыши домов, вырывали с корнем деревья, а в одном из городков Алабамы полностью уничтожена часовня.

Губернатор Северной Каролины Беверли Пердью (Beverly Perdue) объявила о введении в штате режима чрезвычайной ситуации.

ЕП

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