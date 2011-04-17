Через 25 лет после Чернобыля Украина собирает средства на саркофаг

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17 апреля 2011, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве мероприятия, приуроченные 25-й годовщине Чернобыльской трагедии, начнутся 19 апреля в Украинском Доме конференцией стран-доноров по сбору средств на финансирование Чернобыльских проектов.

В тот же день пройдет международный саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

Проект ООН "Международная научно-информационная сеть по вопросам Чернобыля" (ICRIN) проведет 19 апреля семинар "Жизнь на территориях, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы: взгляд в будущее"

20-22 апреля в Украинском Доме запланировано проведение Международной конференции "25 лет Чернобыльской катастрофе. Безопасность будущего".

Непосредственно в сам день годовщины аварии – 26 апреля – ожидается трехсторонняя встреча лидеров Украины, России и Беларуси.

Киев ждет в эти дни около 50 иностранных делегаций разных уровней, уточняет Интерфакс.

Уже подтвердили свой визит генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкий Амано, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и председатель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Томас Миров. Кроме того, приедут президенты Польши Бронислав Коморовский, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Хорватии Иво Йосипович, Швейцарии Мишлин Кальми-Рей и Венгрии Пал Шмитт. Также планируется визит в Киев 5 премьер-министров других государств, ряда вице-премьеров, глав парламентов и других высоких должностных лиц.