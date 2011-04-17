Депутат Партии регионов разбился в Киеве на Lamborghini

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17 апреля 2011, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Народный депутат парламента Украины от Партии регионов Николай Лисин в Киеве врезался на спортивной иномарке в столб рекламного щита и погиб на месте, сообщили украинские СМИ.

В Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел уточнили, что ДТП произошло в 2.00 (3.00 мск) на улице Заболотного.

Депутат Лисин, двигаясь на автомобиле Lamborghini gallardo, наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль, потеряв управляемость, выехал на зеленую зону, где совершил наезд на рекламную конструкцию АЗС.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.