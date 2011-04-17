Скандалиста Николаса Кейджа выпустили под залог $11 тысяч

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17 апреля 2011, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция Нового Орлеана отпустила под залог в $11 тысяч долларов актера Николаса Кейджа, арестованного за нарушение порядка в центре Нового Орлеана в ночь на субботу.

Нетрезвый актер, работающий в Луизиане над новым фильмом, устроил шумную ругань со своей женой Элис Ким прямо на улице перед их домом.

"Она возражала, затем Кейдж схватил ее за руку и потащил", - сказал офицер полиции. Раздраженный Кейдж "начал бить по автомобилям и пытаться поймать такси. Вызванный прохожим наряд полиции прибыл к месту инцидента, когда Кейдж в состоянии сильного опьянения уже сидел в такси. Ему было приказано выйти из машины, из-за чего актер стал вновь ругаться.

Кейджу предъявлены обвинения в "насилии в семье, нарушение общественного порядка и пребывание в общественном месте в состоянии явного опьянения". Супруга актера не пострадала.

"Видимых следов травмы на руке его супруги зафиксировано не было", -

В субботу днем актера отпустили из камеры предварительного заключения под залог, который внесла повздорившая с ним супруга.