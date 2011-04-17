Каждый американец может стать Карлсоном за $75 тысяч

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17 апреля 2011, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

В США в продажу поступил реактивный ранец, который позволяет человеку взлететь и продержаться в воздухе полчаса.

Компания-производитель Martin Aircraft Company объявила, что приобрести это чудо техники можно будет до конца года за 75 тыс. долларов, сообщает в воскресенье MIGnews.com.

Чтобы выбрать направление полета, пилот использует джойстик, расположенный под левой рукой, а регулировкой угла наклона и дросселем управляет правой рукой.

Заказы уже подали почти 2,5 тыс. человек, среди них арабские шейхи и американские миллионеры. Производители рассчитывают, что их продукция найдет спрос у любителей развлечься и летчиков-любителей.

«Все строится на простых законах физики. Как сказал Ньютон, на каждое действие есть противодействие, поэтому, выстреливая большие объемы воздуха вниз, вы поднимаетесь вверх и летите», - пояснил изобретатель машины Гленн Мартин.

Подъемная сила обеспечивается вращением двух винтов со скоростью до 6 тыс. оборотов в минуту. Мощность бензинового двигателя составляет 200 лошадиных сил, объем - 2 л. Максимальная скорость - около 90 км/ч, высота - полета - до 50 м. Запаса топлива хватает на полчаса полета.