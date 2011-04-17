На стабилизацию реакторов «Фукусимы-1» уйдет не меньше полугода

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17 апреля 2011, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Приведение в стабильное состояние проблемных реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1» займет от 6 до 9 месяцев, заявил в воскресенье на пресс-конференции президент компании-оператора АЭС «Токио электрик пауэр» Масатака Симидзу.

Только процедура охлаждения внутренней части реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом может занять до трех месяцев, добавил он.

11 марта землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

Сейчас зона отчуждения вокруг АЭС "Фукусима-1" составляет 20 километров, а жителям в радиусе 30 километров от станции рекомендовано покинуть свои дома.

После 11 марта на северо-востоке Японии зафиксировано еще несколько землетрясений, магнитуда которых составили от 6,1 до 6,5.

В ночь на 8 апреля произошел очередной подземный толчок магнитудой 7,4 (6 баллов из 7 по японской шкале сейсмичности), в результате которого, по предварительным данным, погибло пять человек, еще 283 получили ранения.

Внутри эвакуационной зоны вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1», где продолжаются поисковые работы, могут оставаться еще тысячи тел погибших, утверждают спасатели.

По данным полицейского управления Японии на 16 апреля, в результате катастрофы 11 марта 13 645 человек погибло, без вести пропавшими числятся 14 384 человека, ранения получили 4917 человек.