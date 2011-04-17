В Мексике задержан лидер наркокортеля, подозреваемый в массовых убийствах

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17 апреля 2011, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Силовики Мексики утверждают, что захватили главного подозреваемого в убийстве 145 человек, чьи тела были обнаружены в массовых захоронениях в начале апреля в штате Тамаулипас.

Арестованного зовут Омар Мартин Эстрада, известно его прозвище - Эль Кило. Его считают одним из лидеров наркокартеля «Зетас» из Сан-Фернандо, уточняет Би-би-си.

За поимку Эстрады была назначена награда в $1 млн.

Следствие утверждает, что большинство из убитых были пассажирами проезжавших через город автобусов. Кроме того, Эстраду также подозревают в убийстве 72 мигрантов из Центральной и Южной Америки, тела которых были обнаружены в том же районе год назад.