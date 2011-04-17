МИД назвал имя россиянина, погибшего при освобождении корабля от пиратов

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17 апреля 2011, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий сухогруз Beluga Nomination в сопровождении представителей одной из частных охранных фирм движется в направлении кенийского порта Момбаса, прибытие туда ожидается 17 апреля.

"По информации пресс-службы германской судовладельческой компании Beluga Fleet Management GMBH Co. KG, 13 апреля в результате уплаты выкупа в размере около $5 млн из сомалийского плена освобождено грузовое судно Beluga Nomination. Компания подтвердила гибель члена экипажа гражданина России В.Исайкина в ходе предпринятой в конце января силами береговой охраны Сейшельских островов неудачной попытки освобождения судна", – сообщает МИД России.

"Второй россиянин Дмитрий Гудков находится на борту сухогруза", - отмечается в заявлении.

Пираты атаковали судно и поднялись на его борт 22 января. Экипаж укрылся в цитадели в ожидании помощи от военных, но помощь так и не подошла. Через 2,5 суток пираты вскрыли цитадель обычной газовой горелкой, и судно с экипажем оказались в их руках.

Beluga Nomination направилась в сторону Сомали, но тут подоспели военные Сейшел и Дании, и попытались освободить судно силой, драма превратилась в трагедию. Они видели, что экипаж находится в руках пиратов, и что любые попытки освободить судно силой ставят под угрозу жизни моряков, но это не остановило военных. Они открыли огонь. Освободить судно так и не удалось, в перестрелке погибли как минимум два члена экипажа (граждане России и Филиппин) и один пират. Двое членов экипажа, граждане Украины и Филиппин, в возникшей сумятице сумели сбежать на спасательной шлюпке.

Экипаж корабля состоял из 12 человек: польского капитана, двух россиян, двух украинцев и семерых граждан Филиппин, напоминает NEWSru.com.