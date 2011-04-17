94-летняя звезда Голливуда собирается стать мамой

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17 апреля 2011, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Звезда голливудского фильма «Мулен Руж» (1952 года) Жа Жа Габор и ее муж Принц Фредерик фон Анхальт заявили журналистам, что подыскивают суррогатную мать для своего будущего ребенка.

94-летняя Жа Жа недавно выписана из больницы, куда она попала после смерти своей древней подруги – Элизабет Тейлор.

67-летний Принц Фредерик объясняет решение желанием поддержать дух жены, которая из-за трансплантации сустава у же девять лет не может ходить, а три месяца назад ей ампутировали ногу из-за проблем кровоснабжения.

"Человеку необходимо что-то, ради чего стоило бы жить", - полагает девятый супруг прославленной актрисы. По его мнению, ребенок обойдется престарелой чете в 100 тысяч долларов.

К слову, у Габор есть дочь от одного из предыдущих браков, которой уже за шестьдесят.

Медики скептически смотрят на возможное материнство 94-й актрисы, напоминая, что потенциальным родителям сначала придется пройти медицинскую экспертизу, в том числе на психологическое состояние. Если один из супругов не пройдет тестирования, пара не получит законного права на усыновление ребенка, уточняет РИА Новости.