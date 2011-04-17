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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Всемирный банк предрекает новый виток экономического кризиса

, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Главную угрозу мировой экономики составляют высокие и нестабильные мировые цены на продовольствие, заявил президент Всемирного Банка (ВБ) Роберт Зеллик на итоговой пресс-конференции после заседания руководящего органа ВБ - комитета по развитию.

«Мы находимся в одном шаге от нового кризиса», - уточнил Зеллик.

В итоговом коммюнике заседания также говорится, что ВБ обеспокоен "ростом цен на энергоресурсы и продовольствие".

Документ, отмечая «признаки укрепления мировой экономики, чему в значительной степени способствовали развивающиеся страны», формулирует опасность перегрева «некоторых секторов, особенно продовольственного и энергетического, и как следствие - нестабильность и ценовое давление», которые поставят под угрозу риска развивающиеся государства.

Комитет ВБ признает, что «недавние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке будут оказывать долгосрочное влияние на социальную и экономическую ситуацию, причем в каждой стране эти последствия будут разными» и призывает «усилить поддержку государств этих регионов, работая с их правительствами и с международными организациями», уточняет ИТАР-ТАСС.

ЕГ

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