Англичане случайно поделились в интернете тайнами американских атомных субмарин

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17 апреля 2011, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство обороны Великобритании признало, что из-за несовершенства интернет-программы в сети была опубликована секретная информация об атомном подводном флоте. Минобороны уверяет, что проблема решена, и больше такое не повторится.

В одном из официально опубликованных докладов ведомства несколько глав были скрыты по соображениям секретности, однако, из-за ошибки в программе информацию можно было прочесть, если скопировать текст в новый документ.

Тайные главы рассказывали, как британские подлодки должны вести себя в случае катастрофы. Кроме того, в засекреченном тексте были также данные о системах защиты американских атомных подлодок.