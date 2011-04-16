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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Актер Николас Кейдж арестован в Новом Орлеане по подозрению в семейном насилии

, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Американский актер Николас Кейдж был арестован рано утром в субботу на улице города Новый Орлеан. Знаменитость обвиняют в нарушении общественного порядка и насилии в семье - очевидцы утверждают, что он ударил супругу.

Прохожие, увидев, как Кейдж общается со своей женой на повышенных тонах, вызвали полицию. В ответ на просьбу полицейских отправиться домой, пьяный Кейдж спросил у них, почему бы его просто не арестовали. Полицейские последовали его совету, сообщает TMZ.com.

Актера быстро отпустили под залог. Его жена не намерена настаивать на возбуждении дела против него и настаивает, что Кейдж ее не бил.

ГИ

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