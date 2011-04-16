Уровень радиации около «Фукусимы» в 17 раз превышает норму

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16 апреля 2011, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Уровень радиации вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1» превышает норму в 17 раз. О таких результатах исследований сообщили власти страны.



Японское правительство рекомендовало покинуть свои дома жителям 20-километровой зоны вокруг станции и порекомендовало не выходить без крайней необходимости на улицу тем, кто живет в пределах 30 километров от АЭС.