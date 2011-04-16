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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Уровень радиации около «Фукусимы» в 17 раз превышает норму

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Уровень радиации вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1» превышает норму в 17 раз. О таких результатах исследований сообщили власти страны.

Японское правительство рекомендовало покинуть свои дома жителям 20-километровой зоны вокруг станции и порекомендовало не выходить без крайней необходимости на улицу тем, кто живет в пределах 30 километров от АЭС.

ГИ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

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Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

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