Опубликован список кандидатов в президенты Франции

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16 апреля 2011, 14:01 [ «Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

"Они все мечтают о Елисейском дворце", - список под таким заголовком опубликован сегодня в Ле Паризьен.

Не все из них официально об этом сообщили, и не все в конечном итоге заявятся. Но сегодня, за год до президентских выборов - первый тур которых должен состояться 22 апреля 2012 года (точная дата будет зафиксирована отдельным указом в октябре) лист кандидатов или почти кандидатов в Президенты Франции уже перенасыщен.На сегодняшний день их пара десятков.

Для уходящего президента Саркози, рейтинг которого один из самых низких, это разнообразие кандидатов на всех направлениях грозит риском быть побежденным уже в первом туре выборов. Среди его соперников в дополнение Борлоо и Де Вильпена, лидер центристской партии Франсуа Байру, лидер Национального фронта Марин Ле Пен, которая,как ожидается, официально объявит о своей кандидатуре на 1 мая, во время парада Национального Фронта в честь Жанны д'Арк. Кроме того, Кристина Баутин (Христианско-демократическая партия) и Николя Дюпон-Эньян (Вставай, Республика)

В левой части, основа которой - соцпартия, между собой соревнуются от 4 до 6 кандидатов. Франсуа Олланд, Сеголен Руаяль, Мануэль Вальс и Арно Moнтебург, - уже точно заявили, что будут участвовать в выборых президента Франции. Мартин Обри и Доминик Стросс-Кан, возможно, уступят место один в пользу другого.

"Зеленые" также должны определиться до лета и среди них также есть уже кандидаты, заявившие о своих намерениях совершенно определенно.

По мнению политологов, если бы все эти кандидаты остались бы в списке на день выборов, то это могло дестабилизировать обстановку. Но двойной барьер - деньги и подписи, необходимые для официального участия, как расчитывают специалисты, должны подредактировать лист кандидатов.