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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Опубликован список кандидатов в президенты Франции

, 14:01 [ «Аргументы Недели», ]

"Они все мечтают о Елисейском дворце", - список под таким заголовком опубликован сегодня в Ле Паризьен.

Не все из них официально об этом  сообщили, и не все в конечном итоге заявятся. Но сегодня, за год до президентских выборов - первый тур которых должен состояться 22 апреля 2012 года (точная дата будет зафиксирована отдельным указом в октябре) лист кандидатов или почти кандидатов  в Президенты  Франции уже  перенасыщен.На сегодняшний день их пара десятков.

Для уходящего президента Саркози, рейтинг которого один из самых низких, это разнообразие кандидатов на всех направлениях  грозит риском быть побежденным уже в первом туре выборов. Среди его соперников  в дополнение Борлоо и  Де Вильпена, лидер центристской партии Франсуа Байру, лидер Национального фронта Марин Ле Пен,  которая,как ожидается, официально объявит о своей кандидатуре на 1 мая, во время парада Национального Фронта в честь Жанны д'Арк. Кроме того, Кристина Баутин (Христианско-демократическая партия) и Николя Дюпон-Эньян (Вставай, Республика)

В левой части, основа которой - соцпартия,  между собой соревнуются от 4 до 6 кандидатов. Франсуа Олланд, Сеголен Руаяль, Мануэль Вальс и Арно Moнтебург, -  уже точно заявили, что  будут участвовать в выборых президента Франции. Мартин Обри и Доминик Стросс-Кан,  возможно, уступят место один в пользу другого.      

"Зеленые" также должны определиться до лета и среди них также есть уже кандидаты, заявившие о своих намерениях совершенно определенно.

По мнению политологов, если бы все эти кандидаты остались бы в списке на день выборов, то это могло дестабилизировать обстановку. Но двойной барьер - деньги и подписи, необходимые для официального участия, как расчитывают специалисты, должны подредактировать лист кандидатов.

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