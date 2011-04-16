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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Скандал в Англии: Кейт Миддлтон выходит замуж за принца Уильяма беременной

[ «Аргументы Недели» ]

Британские таблоиды уже выпустили на обложках главную новость, потрясшую страну - возлюбленная принца Уильяма беременна. И поэтому свадьба состоится, несмотря на то, что семья принца против.

Королевская семья была против брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Предполагается, что о ребенке будет объявлено после бракосочетания, которое состоится 29 апреля. Что касается Кейт, то она не общается с прессой по этому вопросу. Она так занята подготовкой к королевской свадьбе, что ей просто некогда думать о таких вещах.

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