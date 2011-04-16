Еда из американских супермаркетов заражена стафилококком - экспертиза

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16 апреля 2011, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Американские исследователи сделали скандальное заявление, после того как взяли пробы продуктов из супермаркетов Чикаго, Лос-Анджелеса, Вашингтона и др. Половина - заражена стафилококком.

Эксперты Транснационального института исследования геномики Аризоны взяли пробы продуктов из говядины, курятины, свинины и индейки, купленных в продовольственных магазинах Чикаго, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Флэгстаффа и Форт Лодердэйла. Пробы показали, что половина продуктов заражена устойчивыми к лекарствам бактериями метициллинрезистентного стафилококка.

"Теперь нам необходимо выяснить, насколько большой риск это представляет для потребителей", - заявил один из экспертов.