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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Еда из американских супермаркетов заражена стафилококком - экспертиза

16 апреля 2011, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Американские исследователи сделали скандальное заявление, после того как взяли пробы продуктов из супермаркетов Чикаго, Лос-Анджелеса, Вашингтона и др. Половина - заражена стафилококком.
Эксперты Транснационального института исследования геномики Аризоны взяли пробы продуктов из говядины, курятины, свинины и индейки, купленных в продовольственных магазинах Чикаго, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Флэгстаффа и Форт Лодердэйла. Пробы показали, что половина продуктов заражена устойчивыми к лекарствам бактериями метициллинрезистентного стафилококка.
"Теперь нам необходимо выяснить, насколько большой риск это представляет для потребителей", - заявил один из экспертов.

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