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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В США около половины мясных продуктов заражено стафилококком

16 апреля 2011, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Америке около половины мясных продуктов заражено стафилококком. Появление бактерии эксперты объясняют распространённой в США практикой добавления антибиотиков в корм для животных. Почти половина мяса, купленного в супермаркетах, заражена бактериями стафилококка с устойчивостью к лекарствам. Об этом свидетельствуют данные проведенного исследования, передает РСН. Закупки проводились как в малых, так и в крупных американских городах.

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