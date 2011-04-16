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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9

16 апреля 2011, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии вновь произошло сильное землетрясение, было объявлено об угрозе цунами. Эпицентр землетрясения располагался неподалеку от Токио. Очаг залегал на глубине 70 км. Спустя несколько минут власти сняли предупреждение о цунами. Магнитуда землетрясения составила 5,9. Сведений о пострадавших и разрушениях нет, передает ИТАР-ТАСС. В стране наблюдаются перебои в работе транспорта. В частности, было остановлено движение скоростных поездов "Синкансэн".

ЕЛ

//картина дня

В мире

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