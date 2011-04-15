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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Тело Сальвадора Альенде эксгумируют в Чили по решению суда

15 апреля 2011, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Суд Чили принял решение об эксгумации тела бывшего президента страны Сальвадора Альенде. Расследование обстоятельств его гибели было инициировано родственниками Альенде, которые не верят в его самоубийство.

До сих пор официально считалось, что президент и лидер компартии Чили покончил с собой 11 сентября 73 года во время штурма его резиденции путчистами, но родственники Альенде считают, что на самом деле президент был расстрелян сторонниками Пиночета.

ГИ

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