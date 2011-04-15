Тело Сальвадора Альенде эксгумируют в Чили по решению суда

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15 апреля 2011, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Суд Чили принял решение об эксгумации тела бывшего президента страны Сальвадора Альенде. Расследование обстоятельств его гибели было инициировано родственниками Альенде, которые не верят в его самоубийство.



До сих пор официально считалось, что президент и лидер компартии Чили покончил с собой 11 сентября 73 года во время штурма его резиденции путчистами, но родственники Альенде считают, что на самом деле президент был расстрелян сторонниками Пиночета.