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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Во Франции обеспокоены зачастившимся попытками суицида среди старшекласников

15 апреля 2011, 21:35 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Ученик лицея Жан Мармоз Сан-Луи, в Мелюз в тяжелом состоянии доставлен сегодня в больницу после попытки самоубийства на территории лицея.

Ученик лицея был найден до начала занятий подсобным рабочим, подростка обнаружили повешенным в туалете. Благодаря своевременному вмешательству медсестры лицея жизнь учащегося удалось спасти.

Педколлектив учебного заведения в абсолютной растерянности. Ученик, чей отец является гражданином США, не имел "никаких  проблем». напротив, будучи амбициозным юношей имел достаточно намерений продолжить учебу. Учебное заведение, в котором учится около 2000 учеников, а также около 200 учеников школы интерната никогда не сталкивалось с суицидом.

Специальный кабинет психолгической помощи был открыт для однокласников и сотрудников, обнаруживших подростка.

Последние  месяцы попытки самоубийств подростков стали во Франции частым поводом для  заголовков.  В марте ученик 18 лет пригорода Руан  получил серьезные травмы, прыгнув со второго этажа в фойе школы. В середине января 17-летний учащийся школы из Марселя пытался поджечь себя в школьном туалете, став жертвой рэкета. Несколько дней спустя, 14-летний подросток спрыгнул с четвертого этажа  колледжа Вожур в Сэн Сан Дени.

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