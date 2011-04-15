Во Франции обеспокоены зачастившимся попытками суицида среди старшекласников

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15 апреля 2011, 21:35 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Ученик лицея Жан Мармоз Сан-Луи, в Мелюз в тяжелом состоянии доставлен сегодня в больницу после попытки самоубийства на территории лицея.

Ученик лицея был найден до начала занятий подсобным рабочим, подростка обнаружили повешенным в туалете. Благодаря своевременному вмешательству медсестры лицея жизнь учащегося удалось спасти.

Педколлектив учебного заведения в абсолютной растерянности. Ученик, чей отец является гражданином США, не имел "никаких проблем». напротив, будучи амбициозным юношей имел достаточно намерений продолжить учебу. Учебное заведение, в котором учится около 2000 учеников, а также около 200 учеников школы интерната никогда не сталкивалось с суицидом.

Специальный кабинет психолгической помощи был открыт для однокласников и сотрудников, обнаруживших подростка.

Последние месяцы попытки самоубийств подростков стали во Франции частым поводом для заголовков. В марте ученик 18 лет пригорода Руан получил серьезные травмы, прыгнув со второго этажа в фойе школы. В середине января 17-летний учащийся школы из Марселя пытался поджечь себя в школьном туалете, став жертвой рэкета. Несколько дней спустя, 14-летний подросток спрыгнул с четвертого этажа колледжа Вожур в Сэн Сан Дени.