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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Крестный отец Марин Ле Пен арестован за сутенерство

15 апреля 2011, 21:26 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Как стало известно из доверенных источников французским СМИ, крестный отец лидера Национального фронта Марин Ле Пен Генри Ботей, задержан полицией по подозрению в сутенерстве и взят под стражу  8 апреля.

Прозванный «мсье Эрик» Генри Ботей подозревается полицейскими в содержании двух заведений «Муха и «Лорелей» недалеко от знаменитой Пигаль.

Арестованый  специальным отрядом полиции по борьбе с сутенерством Ботей заключен под стражу вместе со своим сообщником. Оба подозреваются в содержании двух баров, в которых  девушки «очаровывали» клиентов.

Во время обысков на дому, в парижском особняке г-на Ботея, полиция конфисковала большую сумму денег, а также большую коллекцию произведений искусства.

В 1969 году Ботей стал крестным отцом лидера Национального фронта (FN), Марин Ле Пен. "Я встречалась с ним  раз пять в моей жизни. В последний раз это было двадцать лет назад, после чего я о нем ничего не слышала и думала, что он уже умер» - прокоментировала новость Марин Ле Пэн, добавив, что «младенцы не выбирают своих крестных".

Кроме того в заявлениии, выпущенном по поводу этой новости Национальным Фронтом, говорится, что факт, когда " ежедневная национальная газета  «Паризьен»  может использовать этот тип информационной  мешанины с единственной целью, - быть проданой", вызывает сожаление.

//картина дня

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