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Крестный отец Марин Ле Пен арестован за сутенерство
15 апреля 2011, 21:26 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]
Как стало известно из доверенных источников французским СМИ, крестный отец лидера Национального фронта Марин Ле Пен Генри Ботей, задержан полицией по подозрению в сутенерстве и взят под стражу 8 апреля.
Прозванный «мсье Эрик» Генри Ботей подозревается полицейскими в содержании двух заведений «Муха и «Лорелей» недалеко от знаменитой Пигаль.
Арестованый специальным отрядом полиции по борьбе с сутенерством Ботей заключен под стражу вместе со своим сообщником. Оба подозреваются в содержании двух баров, в которых девушки «очаровывали» клиентов.
Во время обысков на дому, в парижском особняке г-на Ботея, полиция конфисковала большую сумму денег, а также большую коллекцию произведений искусства.
В 1969 году Ботей стал крестным отцом лидера Национального фронта (FN), Марин Ле Пен. "Я встречалась с ним раз пять в моей жизни. В последний раз это было двадцать лет назад, после чего я о нем ничего не слышала и думала, что он уже умер» - прокоментировала новость Марин Ле Пэн, добавив, что «младенцы не выбирают своих крестных".
Кроме того в заявлениии, выпущенном по поводу этой новости Национальным Фронтом, говорится, что факт, когда " ежедневная национальная газета «Паризьен» может использовать этот тип информационной мешанины с единственной целью, - быть проданой", вызывает сожаление.