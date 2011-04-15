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15 апреля 2011, 21:12 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Фильм "Завоевание", рассказывающий о восхождении к Елисейскому дворцу кандидата в Президенты Французской республики Николя Саркози, роль которого играет Денис Подалидес, будет показан на предстоящем Каннском кинофестивале 18 мая вне конкурса. Об этом было объявлено во время презентации официальной программы кинофестиваля.

Написанная Патриком Ротманом, историком, хорошо знакомым по созданию околополитических сюжетов, постановка фильма была осуществлена режиссером Ксавье Дюррингером.

Рядом с Денисом, играющего роль будущего Президента Франции и по мнению многих критиков достаточно точно воспроизводящаго его жесты, в роли бывшей супруги Николя Саркози Сесилии выступает Флоранс Пернель. Будущего министра внутренних дел Клода Геана играет Иппоилит Жирардо, а экс - Премьер-министра .

Доминика де Вильпена - Самюэль Лабарт.