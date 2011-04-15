Мубараку грозит смертная казнь

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15 апреля 2011, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Если вина экс-президента Египта Хосни Мубарака по выдвинутым обвинениям будет доказана, ему может грозить смертный приговор. Об этом заявил председатель каирского апелляционного суда Закария Шалаш.



"Мубараку может грозить смертная казнь, если судом будут доказаны обвинения в преднамеренном убийстве, выдвинутые против бывшего президента страны", - сказал председатель апелляционного суда.



По его словам, при удачном для экс-президента стечении обстоятельств минимальный срок, к которому его могут приговорить, составит три года по обвинению в финансовых махинациях.