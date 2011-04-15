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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Семейное проклятие Каддафи

15 апреля 2011, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Каддафи, Айша, выступила перед многочисленной толпой сторонников с балкона того же самого здания, в котором ровно 25 лет назад во время бомбардировки самолетами США была убита приемная дочь Муаммара Каддафи и еще 40 человек в Триполи и Бенгази.

С тех пор здание в Триполи не реставрировалось. Руины должны были служить народу напоминанием об агрессии США. Айша, не стесняясь в выражениях, провела исторические параллели:  «В 1911 году мой дед погиб при налете итальянских самолетов, в 9 лет они хотели убить меня в этом здании, а теперь они хотят убить моего отца. Господь, покарай их». Обращаясь к НАТО, она призвала Альянс покинуть небо Ливии, отозвать самолеты и прекратить бомбардировку. «Кого вы защищаете? Невинных мирных гражданских, вооруженных автоматическим оружием и гранатометами? Нас нельзя победить. Каддафи находится не в Ливии, а в сердцах ливийцев!» - заявила дочь Полковника.

ЕП

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