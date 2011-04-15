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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Самый старый житель Земли скончался в США

15 апреля 2011, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

В США в возрасте 114 лет умер самый старый житель планеты Уолтер Брюнинг. С 1980 года он жил в доме престарелых в местечке Грейт-Фолс в штате Монтана. 18 июля 2009 года имя Брюнинга было занесено в "Книгу рекордов" Гиннеса, как самого старого жителя планеты.

Уолтер Брюнинг родился 21 сентября 1896 года в Мэлроуз в штате Миннесота. Старейший житель планеты  работал на железной дороге, и  ушел на пенсию в возрасте 66 лет.

ИЧ

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