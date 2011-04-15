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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Чехии на АЭС в Дукованах произошла авария

15 апреля 2011, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Чехии 14 апреля  произошла авария на реакторе АЭС в Дукованах. Один из четырех энергоблоков  был закрыт. Руководство АЭС сообщила, что  реактор был остановлен из-за разгерметизации.

Администрация уверяет, что утечки радиоактивной воды не произошло и заражения атмосферы вредными веществами удалось избежать, пишут иностранные СМИ.

Авария произошла в четвертом энергоблоке. 1 апреля его работу уже приходилось останавливать в связи с выходом из строя системы вентиляции. Оператор АЭС в Дукованах - чешская энергетическая ассоциация заявляет, что авария 14 апреля - первая с момента запуска станции в 1985 году.

Восстановительные работы на чешской атомной электростанции продлятся до начала следующей недели.

ИЧ

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