В Чехии на АЭС в Дукованах произошла авария

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15 апреля 2011, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Чехии 14 апреля произошла авария на реакторе АЭС в Дукованах. Один из четырех энергоблоков был закрыт. Руководство АЭС сообщила, что реактор был остановлен из-за разгерметизации.

Администрация уверяет, что утечки радиоактивной воды не произошло и заражения атмосферы вредными веществами удалось избежать, пишут иностранные СМИ.

Авария произошла в четвертом энергоблоке. 1 апреля его работу уже приходилось останавливать в связи с выходом из строя системы вентиляции. Оператор АЭС в Дукованах - чешская энергетическая ассоциация заявляет, что авария 14 апреля - первая с момента запуска станции в 1985 году.



Восстановительные работы на чешской атомной электростанции продлятся до начала следующей недели.