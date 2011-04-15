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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Китае жервами массового убийства стали 10 человек

15 апреля 2011, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае в городе Аньшань в провинции Ляонин, предположительно  вечером в среду, 13 апреля, или в ночь на четверг, совершено массовое убийство, жертвами которого стали десять человек.

Полиция обнаружила тела убитых в расположенных друг рядом с другом зданиях бани и автомобильной мойки. В совершении убийства подозревается владелец этих предприятий, 33-летний Чжоу Юйсинь. Его задержать пока не удалось, пишут местные СМИ.

Подозреваемый Чжоу убил свою жену, сына и отца, а также четверо работников бани и автомойки. По версии следствия, мотивом преступления могла стать внебрачная связь предполагаемого преступника.

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